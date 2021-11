Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(al.co.) Cittadella della salute e vaccini, l'attacco di Marco Salvador de La Civica: «Quello che è accaduto venerdì pomeriggio è certamente figlio sia di una organizzazione che non ha funzionato ma rappresenta anche la punta dell'iceberg di una struttura che non risponde ai requisiti per il quale giustamente era stata pensata durante l'amministrazione Bolzonello-Zanolin. Venerdì - aggiunge - è stato un giorno molto difficile: molte...