Città sempre più straniera I foresti sono il 14 per cento

ANAGRAFEVENEZIA Cresce il numero dei residenti nel territorio comunale di Venezia e cresce, di pari passo, anche il numero degli stranieri che hanno deciso di vivere sotto l'ombra delle cupole di San Marco. In totale i non italiani che abitano tra Venezia e Mestre, secondo i dati snocciolati dal Servizio Statistica e Ricerca del Comune di Venezia, alla fine del 2018 erano 37.610, cioè quasi 1.400 in più rispetto all'anno precedente, quando il pallottoliere si era fermato a 36.239 residenti stranieri. In salita, anche dodici mesi fa, rispetto...