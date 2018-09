CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTÀ METROPOLITANAVENEZIA Altro che incatenarsi davanti a palazzo Chigi. Tutti a Marghera o, meglio, sul ponte della Libertà, a manifestare contro il Governo nel caso in cui non arriverà ad una mediazione sul taglio dei fondi previsti dal Bando periferie. Per la Città metropolitana si tratta di 21 progetti su 13 comuni che muoverebbero 72 milioni di investimenti pubblico privati. Soldi che coinvolgono l'intero territorio, non solo Venezia, ai quali la i sindaci non intendono rinunciare e annunciano tuoni e fulmini, tutti uniti nel dirsi...