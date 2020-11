ECONOMIA

VENEZIA Esulta Confartigianato Venezia, tra le associazioni che più di sono battute per la traduzione in pratica di un contributo per le città storiche a prevalente economia turistica. L'Agenzia delle Entrate ha sbloccato il provvedimento per poter richiedere delle somme a fondo perduto.

«Purtroppo Venezia ha subito questo declino e ci siamo resi conto oggi degli effetti nefasti di avere un'economia esclusivamente turistica. Ci sono attività che hanno perso anche di più di bar e ristoranti e che non sono state ammesse finora ad alcun ristoro - sostiene il segretario Gianni De Checchi - Questo è un piccolo aiuto, ma la bocca sa di amaro perchè la nostra richiesta a vari tavoli di contrattazione era che lo stanziamento fosse almeno il doppio: sono stati fissati 215 milioni per i monopattini e 500 per i centri storici. È inconcepibile, anche se la partita non è ancora persa del tutto».

PAURA CLIC DAY

Il timore delle categorie è che si crei la corsa tipo clic day, perché ognuno si precipiterà ad accaparrarsi le esigue risorse a disposizione: l'appuntamento è per il 18 novembre, la scadenza teorica è quella del 14 gennaio, ma è facile che lo stanziamento andrà velocemente ad esaurimento.

Per i contributi sarà preso in considerazione fatturato, confrontato nei mesi di giugno 2019 su giugno 2020, che deve essere inferiore di due terzi. Tre le categorie di fatturato individuate: con ricavi fino a 400 mila euro, tra i 400 e il milione, e oltre il milione.

«Il problema è che il decreto per i centri storici vale solo per le attività che hanno vendita al pubblico. È immorale: che differenza c'è tra un artigiano che vende al pubblico e uno che presta la propria opera senza l'aiuto di un negozio o un ufficio? Questa capziosità sta creando ingiustizie sociali - prosegue De Checchi - Bastava che classificassero le aziende sul fatturato, invece stanno intricando la questione anche dal punto di vista fiscale. I trasportatori sono dimenticati da tutti, vengono lasciate fuori intere categorie di servizi, non si tiene conto della filiera intera».

E poi c'è il caso estremo del vetro, ma in particolare del vetro a lume. Alcuni hanno preferito chiudere l'attività e con le strette di questi giorni saranno ancora più in difficoltà. Il vetro a lume sta scomparendo lentamente e ci sono artigiani bravissimi che ci vengono invidiati in tutto il mondo.

LA CATEGORIA

Sulla stessa linea Massimo Zanon, della Confcommercio: «Questi ristori sono briciole, meglio che ci siano, ma consentono solo di ridurre un poco le perdite, non di risollevarsi. Gli incassi sono ridotti al 50 per cento per il commercio, al 30 per i pubblici esercizi, al 20 per il settore turistico e gli alberghi. Quasi tutte le attività della nostra zona rientrano nella prima fascia, quella sotto i 400 mila euro di ricavi. Si parla di attività con un'unica insegna. Al massimo, nella prima tornata di ristori, sono arrivati 10 mila euro. Bene che ci siano, ma non sono risolutivi. Il Governo non vuole chiudere tutto, vuole permettere che continuiamo a tener aperto per non doverci dare poi dei risarcimenti. Ma di fatto non lavoriamo. Chiediamo invece ai sindaci un'assunzione di responsabilità, un'operazione coraggiosa, che rappresenta un investimento per il futuro: servono agevolazioni certe anche per il 2021 per poterci risollevare. Dalla tassa sui rifiuti a quella sulle insegne, dai plateatici (che sono stati azzerati per il 2020) alla quota parte dell'Imu che va ai Comuni. Sostenerci ora significa ridurre le chiusure. E un'azienda chiusa non paga più le tasse».

Michele Fullin

Raffaella Vittadello

