Il nuovo Dpcm spegne le luci dei locali e le zone del centro della città perdono la loro protezione naturale contro i ladri. L'effetto collaterale del decreto è evidente: senza la movida, dalle 18 in poi la città diventa deserta, lasciando così campo libero ai criminali.

C'è chi ne ha già fatto le spese, come il negozio di cellulari in piazzale Donatori di Sangue: una zona, quella, che in tempi normali difficilmente sarebbe rimasta sguarnita, anche nel cuore della notte. Le forze dell'ordine stanno quindi correndo ai ripari, rispolverando i servizi straordinari predisposti a marzo, durante il lockdown. La questura ha messo in campo sei pattuglie volanti per il periodo serale notturno, i carabinieri hanno intensificato i controlli nella medesima fascia oraria. C'è chi, però, deve fare i conti con un focolaio interno: la polizia locale infatti negli ultimi giorni ha visto decimare il proprio organico a causa delle quarantene. Dieci i malati tra i vigili (uno ricoverato in ospedale in terapia intensiva), 40 quelli in quarantena. Ad essere maggiormente colpito, il reparto della Sicurezza urbana, quello più a contatto quotidianamente con la gente.

