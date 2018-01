Ciriani: «La città ha tante energie che deve valorizzare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SALUTO DELLA GIUNTAPORDENONE «Dobbiamo essere orgogliosi di Pordenone, delle sue energie e potenzialità che il prossimo anno dovranno farsi notare di più». A salutare il 2017 e ad accogliere il nuovo anno, direttamente dal palco allestito in piazza XX settembre, è stato il sindaco Alessandro Ciriani. Giubbotto lungo e sciarpa al collo per sfidare il freddo-umido della serata, il primo cittadino ha fatto - come tradizione vuole - il conto alla rovescia e, una volta scoccata la mezzanotte, ha augurato il buon anno a tutti i presenti....