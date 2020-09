IL SOPRALLUOGO

PORDENONE Sarà il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, a inaugurare il nuovo anno scolastico in città. Nel giorno della ripartenza più difficile e ricca di incognite, il primo cittadino ha annunciato di voler effettuare un tour degli istituti scolastici del capoluogo, per testare con mano i progressi fatti nelle ultime settimane e tutte le opere messe in campo dal Comune per permettere a studenti, professori e maestri di ricominciare a frequentare le scuole in sicurezza.

«Io e il consigliere regionale Alessandro Basso - ha annunciato Ciriani - effettueremo una ricognizione in tre o quattro scuole, per dare il benvenuto in classe ai ragazzi e ai bambini di Pordenone e per sincerarci che tutto sia a posto». Non è stato ancora deciso quali saranno gli edifici scolastici che vedranno la presenza del sindaco e del consigliere regionale.

IL PUNTO

«Al momento - ha spiegato sempre il primo cittadino di Pordenone - sembra che tutto sia assolutamente sotto controllo nelle scuole della città. Abbiamo lavorato duramente per garantire tutti i lavori necessari all'inizio del nuovo anno e per il rientro in classe sarà tutto in ordine. Ci sarà naturalmente qualche disagio, legato probabilmente ai servizio come quelli relativi alla mensa (alcuni alunni dovranno mangiare in classe e non nei soliti ambienti comuni, ndr), ma per il resto mi sento di dire che la scuola pordenonese arriverà pronta all'appuntamento con la ripartenza. Un test importante - ha aggiunto Alessandro Ciriani - sarà quello relativo al trasporto. Alcune famiglie potrebbero non mandare i propri figli in autobus e an che il traffico della città sarà messo alla prova».

LA SICUREZZA

Il ritorno a scuola è una sfida soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sanitaria. «Anche da questo punto di vista - ha terminato il suo intervento Ciriani - siamo pronti a superare il test. Abbiamo tutte le risorse necessarie per intervenire, il contatto con l'Azienda sanitaria è costante e siamo pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà. La scuola deve ripartire in serenità, senza panico e con la consapevolezza di essere pronti al cambiamento».

