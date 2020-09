L'INCONTRO

PORDENONE Da un lato i sindaci del territorio, dall'altro l'azienda, cioè Atap. In mezzo Alessandro Ciriani, primo cittadino di Pordenone che ha promosso l'incontro. Nei prossimi giorni, infatti, si terrà un vertice per provare a risolvere almeno una parte dei problemi legati al trasporto interurbano. «Ho chiamato il presidente di Atap, Gaspardo, chiedendogli che convochi i sindaci per valutare le criticità del trasporto pubblico scolastico e cercare di risolverle. L'incontro ci sarà nei prossimi giorni - ha annunciato Ciriani . La maggior parte delle problematiche, peraltro fisiologiche vista l'eccezionalità di questa partenza delle scuole in era Covid, riguarda soprattutto le linee extraurbane. Memore del mio precedente ruolo di presidente della Provincia, sono sensibile al tema dei trasporti scolastici, per cui ho ritenuto di intraprendere questa iniziativa che credo possa essere accolta favorevolmente da tutti i primi cittadini, che potranno partecipare al vertice con i propri funzionari».

IN REGIONE

Intanto, specialmente in provincia di Udine, continuano le polemiche relative all'assegnazione di un maxi-appalto per gli scuolabus alla ditta leccese Tundo. Ieri il Patto per l'Autonomia ha denunciato ancora una volta i disservizi che hanno costretto otto Comuni dell'Udinese a sospendere il servizio. La Regione ha risposto con una nota ufficiale. «La Regione condivide la decisione dei Comuni di Lignano e Latisana di approntare, in emergenza, con risorse interne e rivolgendosi a imprese private, i servizi di trasporto scolastico per compensare la mancata erogazione di queste prestazioni da parte della ditta vincitrice della relativa gara. L'amministrazione regionale è inoltre pronta a supportare i Comuni che, trovandosi di fronte a una palese violazione degli accordi contrattuali alla base dell'appalto, decidessero di rivalersi sulla ditta stessa o di rescindere il contratto in essere, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla normativa. È quanto emerso, in sintesi, dall'incontro svoltosi tra l'assessore regionale al Patrimonio e i primi cittadini o i rappresentanti delle giunte di Lignano, Latisana, Pocenia, Muzzana del Turgnano, Treppo grande, Cassacco, Tarcento e Campoformido, per risolvere le problematiche collegate al trasporto emerse in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico in 8 Comuni nei quali l'azienda in questione deve garantire tale servizio».

