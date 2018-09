Circonvallazione sud e rotatoria «Il traffico dovrebbe diminuire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALTRI NODIPORDENONE Non c'è solo il ponte sul Meduna. In realtà è tutta la Pontebbana a soffrire. Il tratto casarsese attende in prima battuta una riposta relativa all'intersezione tra la statale e la Val d'Arzino: il semaforo che lambisce il centro del paese causa code chilometriche e rappresenta l'incubo numero uno dei residenti. Il tratto zoppolano soffre dei contraccolpi causati sempre dall'ingorgo che si crea a Casarsa. Ma anche i problemi della sezione pordenonese non si limitano al collo di bottiglia rappresentato dal vecchio...