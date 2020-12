CIRCO BIANCO

BELLUNO La stagione sciistica sulle montagne bellunesi è iniziata, ma solo per gli atleti. Le precipitazioni nevose degli ultimi giorni hanno consentito di preparare al meglio i tracciati destinati agli allenamenti, in ottemperanza all'ultimo dpcm, che prevede che gli impianti possano essere utilizzati «solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni». Così se a Cortina sono già iniziati gli allenamenti a Col Gallina e in Faloria si è svolta la gara di Coppa del mondo di snowboard, anche nelle stazioni invernali della provincia ci si è attrezzati per accogliere gli atleti.

LA MAPPA

Sullo Ski Civetta, a Zoldo, il martedì, il giovedì e il sabato si scierà sulle piste Lendina, Cristelin e Foppe e sul raccordo Casot. Ad Alleghe, sull'altro versante del comprensorio, saranno aperte le piste servite dalla cabinovia di Col dei Baldi, ovvero Civetta, Coldai, Azzurra, Baldi, Pelmo e Lavadoi. Questo nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Ad Arabba, si è partiti ieri con l'accensione della seggiovia Campolongo e con le due piste servite da essa che scendono al passo Campolongo. «Ora siamo operativi conferma Diego De Battista presidente del Gruppo Funivie Arabba - . Abbiamo posticipato l'apertura per la forte nevicata, ma ora abbiamo accolto i primi sciclub. Abbiamo predisposto 6 linee di allenamento per i ragazzi degli sci club che arrivano da tutto il Veneto e anche da fuori provincia, come dalla Val di Fassa e dall'Alta Badia. Presto arriveranno anche alcune squadre e lo Ski College».

SAN PELLEGRINO

Ultimi preparativi nella zona di Falcade e del Passo San Pellegrino: i tracciati per gli allenamenti saranno La Volata (per le squadre nazionali) e Coste e Costabella. Anche sul Monte Avena sono stati azionati gli impianti. «Abbiamo attivato lo skilift e aperte le piste Ferazzi e Monte Avena conferma il presidente Lionello Gorza -. La situazione dell'innevamento è perfetta e gli sci club che sono venuti ad allenarsi oggi (ieri per chi legge) hanno pure trovato una giornata fantastica e sono molto soddisfatti. Abbiamo ospitato lo skiteam Vallata Feltrina, lo sci club Feltre, l'agonistica Sportmarket, l'us Primiero e lo sci club Croce d'Aune». Per gli agonisti, quindi, la stagione sciistica è iniziata, mentre i semplici appassionati dovranno attendere il 7 gennaio, salvo ulteriori sorprese.

I REGOLAMENTI

L'accesso alle piste è severamente regolamentato in modo da contrastare abusi finalizzati ad una richiesta di apertura indiscriminata a tutti i tesserati, di qualsiasi livello ed età. Così gli sci club devono richiedere agli impiantisti la disponibilità delle piste con una serie di accortezze, come l'indicazione puntuale di data, orario e durata dell'allenamento e la specifica della pista (o porzione di pista) che sarà utilizzata e del tipo di allenamento previsto. Inoltre andranno forniti l'elenco nominativo dei soggetti che accederanno alla pista (atleti, allenatori, eventuale personale medico ecc.), nonché l'impegno dello sci club o della federazione sportiva a controllare l'effettiva identità delle persone, per garantire la corrispondenza alla lista nominativa fornita alla società funiviaria e l'ulteriore impegno a verificare che eventuali soggetti terzi non accedano ai tracciati (genitori, accompagnatori ma anche turisti ed escursionisti di passaggio).

Andrea Ciprian

