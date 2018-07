CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINTURAIl giorno dopo il fortunale che sabato ha sconvolto buona parte della provincia di Padova, a Noventa Padovana si contano i danni. Fino alle 2 di notte i volontari della Protezione civile, con il sindaco Luigi Alessandro Bisato parte attiva nei pattugliamenti, hanno provveduto a mettere in sicurezza tutte le aree devastate dalle raffiche di vento. Una ventina alla fine sono risultati gli alberi abbattuti. Uno è finito anche su un'auto parcheggiata. Non si segnalano feriti. Ad Oltrebrenta e Noventana in più strade la corrente elettrica...