LA MACCHINA

BELLUNO Tra qualche giorno, entro fine settimana al massimo, l'Usl 1 Dolomiti potrà contare su due nuove forze. Da un lato l'esercito che, già ieri mattina, ha potenziato il drive-in di Feltre con tendoni dotati di riscaldamento. Dall'altro la Protezione civile. Sarà un aiuto fondamentale in termini di risorse umane. Con l'enorme mole di lavoro, legata soprattutto all'esecuzione dei tamponi e al contact-tracing, l'azienda sanitaria ha bisogno in modo disperato di personale. La situazione dei nuovi positivi, in questo momento, è stazionaria. Anzi, in leggero calo. L'attenzione però rimane alta. Fino a qualche giorno fa si parlava di Belluno, più avanti nei contagi rispetto alle altre province venete, come possibile futura zona rossa.

LA FOTOGRAFIA

«Credo fosse legato al fatto che nelle prime tre settimane di ottobre abbiamo avuto uno sviluppo epidemico molto importante ha chiarito Sandro Cinquetti, direttore dell'unità di crisi bellunese Da 50 casi al giorno siamo arrivati ad averne ben 150. Attualmente, per fortuna, stiamo assistendo a un rallentamento del percorso epidemico che non è più a crescere. Da tre giorni infatti abbiamo registrato un numero di nuove positività che si arresta al di sotto dei cento casi». Il problema legato al numero di nuovi positivi riguarda il sistema di contact-tracing. Quello bellunese è tarato sui «50-60 casi al giorno più i contatti che ne derivano». Ogni persona ne ha almeno sei. Questo significa che, in caso di 60 nuovi positivi, l'operatore dell'usl deve contattare circa 600 persone. Accertare il tipo di contatto avuto con la persona contagiata ed eventualmente fissare il tampone. «Pur in difficoltà. Siamo in grado di reggere fino a cento nuovi positivi, poi la situazione diventa critica» ha ammesso Cinquetti.

LE MISURE

Ci sono però delle novità in arrivo. In primis l'assegnazione di personale da parte della Protezione civile. Si tratta di circa sei operatori che aiuteranno l'azienda sanitaria nel contact-tracing. Alcuni a tempo pieno, altri part-time. Smaltiranno un po' di lavoro dei drive-in anche i medici di medicina generale che, con l'ultima ordinanza regionale, saranno dotati di tampone antigenico rapido. Il direttore Cinquetti ha spiegato che «sono persone da formare» ma «bisogna vedere come evolverà la situazione. Se rimangono cento casi al giorno, o meno, dovremo riuscire ad affrontarla bene». Poi si è corretto: «Più che bene, senza andare in affanno». Oltre alla Protezione civile arriverà anche l'esercito. Ieri mattina un ufficiale del Settimo Reggimento Alpini, addetto alla logistica, ha fatto un sopralluogo al drive-in di Feltre, all'ex Marangoni. Una postazione strutturata e complessa che permette di dividere coloro che hanno un appuntamento programmato da coloro che possono accedere liberamente perché soggetti sintomatici frequentanti la scuola o in possesso dell'impegnativa del medico di base. Qui saranno allestite due tende riscaldate, viste l'imminente abbassamento delle temperature, a supporto del personale medico che esegue i tamponi e sarà posizionato un servizio igienico per gli utenti.

POTENZIAMENTO

Poi arriveranno i rinforzi: un ufficiale medico, due infermieri addetti a tampone e due militari di supporto. «Questa operazione ha confidato Cinquetti ci permetterà di liberare due squadre che andranno ad aiutare le altre postazioni in sofferenza, soprattutto quella a Tai di Cadore dove abbiamo la maggior parte di positivi e quindi di contatti da verificare. Forse riusciremo ad attivare il servizio anche di mattina». Ieri, intanto, sono stati eseguiti più di 50 tamponi in Procura a Belluno. Dopo la scoperta di un pubblico ministero positivo si è deciso di non correre rischi ed è partita la mega operazione. Non si prevedono molti contagi dal momento che nel Palazzo di giustizia vigono regole molto strette.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA