IL CASOPORDENONE «Chi opera in ambito sanitario deve essere vaccinato. Le Aziende stanno adempiendo alle disposizioni stabilite dalla norma ma non mancano le complessità soprattutto sul fronte della riservatezza del dato personale e la vaccinazione vi rientra. Non c'è comunque alcun problema di efficienza della macchina che immunizza i professionisti sanitari come dimostrano i dati: abbiamo 40.473 operatori sanitari e socio sanitari...