Cinquemila romeni in coda: tensione al Maggior Consiglio

IL CASO TREVISO «Sono arrivata da Portegrandi alle 12. Ho fatto la fila fino ad adesso. Ho il diritto di votare». Michela Profir, romena, da 20 anni in Italia, era una dei quasi 6000 in coda dalla mattina davanti al Maggior Consiglio. «Da alcuni anni grazie ad un accordo con il console onorario Mario Moretti Polegato, i cittadini romeni possono esercitare il proprio diritto di voto. Ma una calca del genere non l'abbiamo mai vista. E' stato necessario allertare le forze dell'ordine». A riferirlo, Cristina Magoga, general manager dell'hotel....