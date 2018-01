Cinquemila in piazza a Udine e Palmanova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAUDINE Capodanno in piazza per migliaia di persone in Friuli, fra Udine, Palmanova, Gemona, Lignano e Cervignano, solo per citare alcuni degli eventi clou della notte di San Silvestro. E la macchina della sicurezza, come il questore Claudio Cracovia constata con soddisfazione, ha funzionato alla perfezione.Nel capoluogo, musica, animazione e fuochi d'artificio hanno portato in piazza Primo maggio «quasi cinquemila persone, in linea con il dato dello scorso anno», secondo i calcoli dell'assessore Alessandro Venanzi, che era sul palco...