PREVENZIONE

PORDENONE La loro unica colpa è quella di essere stati a stretto e prolungato contatto con persone che poi hanno scoperto di essere positive al Coronavirus. E adesso si ritrovano a vivere una seconda quarantena, stavolta senza nemmeno la consolazione di poter condividere il momento di solitudine con il resto della popolazione reclusa. Quattordici giorni a casa, con regole ferree e rischi penali in caso di violazione delle stesse.

NUMERI E TENDENZA

In tutto il Friuli Venezia Giulia i nuovi isolati sono quasi 500, anche se il dato è in continuo aggiornamento per effetto dei controlli in corso da parte dei vari Dipartimenti di prevenzione. In provincia di Pordenone le persone sottoposte alla misura della quarantena di 14 giorni sono 105. Si tratta di uno dei pochi dati in aumento, se si fa riferimento agli aspetti negativi dell'epidemia. In realtà però è allo stesso tempo la testimonianza viva di una macchina - quella della prevenzione - che dopo mesi di emergenza ora funziona quasi alla perfezione. Il sistema del tracciamento dei contatti avuti con persone poi risultate positive permette infatti di circoscrivere non solo l'infezione, ma anche il rischio che senza un'illimitata disponibilità di tamponi i cittadini che sono stati vicini a pazienti infetti possano circolare e potenzialmente diffondere il contagio.

Per quanto riguarda la provincia di Pordenone, è il capoluogo ad avere il maggior numero di residenti attualmente in isolamento: in città 28 pordenonesi sono in lockdown personale. Alta l'incidenza di Sequals, con cinque cittadini in quarantena in un comune piccolo. I cittadini isolati a Prata sono invece sei. Il resto del totale si divide tra gli altri comuni del Friuli Occidentale. Per quanto riguarda gli altri capoluoghi, i cittadini in quarantena a Udine sono 30; a Gorizia 19 e a Trieste 92.

LE REGOLE

Per quanto riguarda le persone in isolamento ma non riconosciute come positive al Covid-19, la sanzione al momento è solamente amministrativa. È disciplinata dall'articolo 260 del Regio decreto del 27 luglio 1934. Prevede una multa che va da 206 a 413 euro. Se invece il paziente in quarantena è positivo le cose cambiano: si rischia infatti di violare l'articolo 452 del codice penale, che disciplina il reato di epidemia colposa. Si arriva sino al carcere per cinque anni.

TRASPORTI E CARTE

Resta in vigore fino alla fine del mese l'obbligo di utilizzare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici e rimane la possibilità di occupare il 100 per cento dei posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo. Da oggi tornano anche i giornali al bar e il gioco delle carte nei locali con mascherine e distanze.

CAMPIONAMENTI

Intanto ieri sono stati resi noti gli esiti dei cinque campionamenti effettuati (tre a Trieste, uno a Marano e uno a Lignano) nelle acque marine della regione: in nessun punto sono state rilevate tracce di Covid.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA