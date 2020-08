Più di 500 lavoratori degli hotel veneziani hanno partecipato alla formazione sui protocolli anti contagio e la gestione delle emergenze. E altri percorsi sono già in calendario per le prossime settimane. Il vicedirettore Ava, Daniele Minotto spiega che «il personale che rientra in servizio viene preparato a tutelare la propria incolumità e quella dei nostri ospiti. Ava garantisce la formazione gratuita già in fase di applicazione degli ammortizzatori sociali: così i lavoratori mantengono il contatto con l'azienda». In settimana si è conclusa l'ultima sessione formativa in modalità e-learning ma altre sono già in programmazione per le prossime settimane e le adesioni sono continue. «Si tratta di un'attività formativa che proponiamo a tutti i soci e che offriamo in maniera totalmente gratuita a tutti i lavoratori attraverso il fondo interprofessionale For.Te - aggiunge Minotto -. Le lezioni vengono erogate tramite Nextrain, il nostro ente di formazione regolarmente accreditato in Regione. La proposta, che garantisce competenze specifiche sugli aspetti fondamentali del protocollo anti Covid19 e sulla gestione delle emergenze, si sta rivelando utile e apprezzata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA