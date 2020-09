CINQUE STELLE

MURANO Porre solide basi per una stretta collaborazione con il governo. E lavorare insieme per un rilancio di Murano e delle sue attività produttive, tendendo anche ad un rafforzamento del suo marchio.

Si può riassumere così il senso della visita di ieri mattina, alle aziende artigiane del vetro artistico dell'isola veneziana, da parte dei ministri pentastellati allo Sviluppo economico e per i Rapporti con il Parlamento, Stefano Patuanelli e Federico D'Incà. Un'occasione voluta dalla candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Sara Visman, originaria di Murano e da quasi 30 anni impegnata proprio nella lavorazione del vetro. È stata lei ad accompagnare i colleghi di partito che hanno incontrato artigiani del settore, rappresentanti delle aziende ed associazioni di categoria tra cui Martina Semenzato, di Confindustria, e Luciano Gambaro, presidente Promovetro anche alla Effetre Murano srl. Una visita che ha permesso di toccare temi caldi: la tutela del vetro artigianale, l'internazionalizzazione del brand Murano glass per salvaguardarne la qualità e l'importanza di fare squadra con tutti i soggetti che hanno a cuore quest'antica tradizione e di accendere i riflettori sulle potenzialità e progetti dell'isola.

IMPRESE DI QUALITÀ

«Ogni settore produttivo ha delle tipicità che devono essere colte e accompagnate nella sfida impostaci dal coronavirus. In questo scenario è necessario individuarne le giuste modalità di sostegno - ha detto Patuanelli secondo il quale, anche se il peggio è passato - Il nostro Paese dovrà saper affrontare i momenti di difficoltà che ci saranno con la capacità tutta italiana di fare impresa di grande qualità».

Tra i temi, il Recovery Fund e l'importanza che tali aiuti economici possono assumere per il mondo del vetro muranese. Anche se il ministro ha precisato che «dire oggi quanti di essi potrebbero essere destinati a Murano, appare difficile».

Digitalizzazione e tecnologia veloce e canali d'accesso alle misure del Recovery saranno supporti importanti per gli artigiani che vorranno promuovere i loro prodotti: punti sui quali i presenti si sono detti d'accordo, insieme alla proposta di rendere strutturale implementandolo tutto il pacchetto 4.0. Patuanelli ha sottolineato anche come, in merito ad un eventuale taglio sulle spese del gas delle fornaci, la questione meriti una riflessione futura. «Il governo è vicino a Venezia e al tessuto produttivo dell'intera regione ha detto D'Incà e lo dimostrano i 60 milioni di euro in tre anni destinati al rilancio dell'attività industriale, i 148 milioni di euro per recuperare i danni dell'Acqua Granda e la cassa integrazione arrivata qui a più di 200 milioni di ore assegnate fra gennaio e luglio 2020».

MINISTERO DELL'AMBIENTE

L'attenzione è stata rivolta anche al Mose («vogliamo vederlo funzionare. Per il Movimento rappresenta uno dei fenomeni corruttivi più negativi mai visti nel nostro Paese. Ma oggi vogliamo terminarlo per un obbligo morale verso italiani e veneziani»), alla zona logistica speciale e all'Autorità (o Agenzia) per Venezia. Tutti temi che sono presenti nelle leggi di bilancio «grazie all'intuizione del Mise».

All'interno dell'Autorità ha auspicato Visman anche il ministero dell'Ambiente dovrà trovare uno spazio rilevante. «Autorità centrale o locale? Venezia è patrimonio del mondo: trovo appropriato che ci sia una dirigenza centrale».

«Sarà in valutazione nelle prossime giornate ha proseguito D'Incà e in conversione al decreto prima della metà di ottobre. Poi vedremo di raccordarci per capire se andranno fatti, nel tempo, ulteriori miglioramenti».

«Ho portato ai ministri la testimonianza delle nostre aziende del vetro che stanno reagendo con forza alle difficoltà», ha dichiarato alla fine dell'incontro Semenzato. «Il nostro impegno oggi si rivolge con determinazione all'ambiente, tema ormai imprescindibile».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA