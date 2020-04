NUOVI FOCOLAI

BORGO VALBELLUNA Non cala l'attenzione sul Covid-19, anzi alcuni sindaci informano i propri cittadini di come sta evolvendo la situazione. Ieri a Borgo Valbelluna si è tenuto il primo consiglio comunale, da remoto, ovvero tramite collegamento Internet, ed il sindaco Stefano Cesa ha fornito dati relativi ai contagiati. Proprio ieri a Mel è spirata la prima vittima del virus Corona.

I DATI

«Allo stato dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 - ha comunicato il sindaco Cesa al consiglio -, in comune di Borgo Valbelluna, dai dati più aggiornati a mia disposizione e forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti, emerge che nel nostro territorio ci sono attualmente 27 persone positive e una quarantina di persone poste in isolamento domiciliare fiduciario. I Servizi sociali comunali sono in contatto continuo con queste persone al fine di garantire loro tutti i servizi di cui hanno necessità». Un focus l'ha fornito per la situazione nelle case di riposo di Borgo Valbelluna «con oltre 240 ospiti e più di 190 operatori ha proseguito Stefano Cesa -. Mi risulta, allo stato attuale, la presenza di 5 ospiti positivi e di poco più di una decina di operatori che sono stati posti in quarantena nelle proprie abitazioni. Gli ospiti positivi sono 4 nella struttura di Mel e 1 in quella di Lentiai». Non mancano le rassicurazioni: «La direzione della struttura evidenza come, al momento, non ci sono situazioni di particolare criticità legate al Coronavirus, né per lo stato di salute degli ospiti, né per la prestazione dei servizi da parte degli operatori afferma Cesa -. La campagna di screening voluta dalla Regione del Veneto e dall'Usl 1 Dolomiti per tutto il personale del sistema sociosanitario è tuttora in corso e proseguirà anche per i prossimi giorni. Come sempre, il personale operante nelle tre strutture, si rende disponibile a fornire, ove richiesto, ai soli famigliari informazioni limitatamente ai propri cari». I contagi nella casa di riposo di Mel si affiancano quindi ai casi più importanti dei focali di Alano, Puos d'Alpago e Santa Croce del Lago.

I CONTROLLI

Se a livello provinciale, nella giornata del 6 aprile sono stati effettuati 1.147 tamponi a dipendenti dei Centri di Servizio, come le case di riposo (alcuni sulla stessa persona) e 200 tamponi agli ospiti, la Usl ha fornito ieri un dato indicativo sulle positività riscontrate a livello aggregato: si contano 72 ospiti positivi e una trentina di dipendenti delle Rsa positivi. «Allo scopo di seguire con attenzione l'evoluzione del contagio nelle case di riposo - ha spiegato ieri l'azienda sanitari nel quotidiano aggiornamento -, l'Usl 1 ha istituito un gruppo di coordinamento e di supporto che si concretizza con l'effettuazione dei tamponi ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta. Sono, poi, in distribuzione alle Case di riposo del territorio circa 15.000 mascherine chirurgiche, pari a un fabbisogno di circa 15 giorni e la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale ai Medici di medicina generale, pediatri e medici di continuità assistenziale. Parliamo di circa 300 kit contenenti 2 mascherine chirurgiche, 1 mascherina ffp2, guanti nitrile e gel antisettici. I Kit saranno consegnati nuovamente con cadenza settimanale. Infine è stato attivato un corso di formazione tramite videoconferenza per i referenti dei Centri di Servizio tenuto dal dottor Ermenegildo Francavilla sulla gestione dei casi Covid e l'uso dei Dpi».

Federica Fant

