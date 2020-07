PORDENONE Cinque nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia registrati nelle ultime ventiquattro ore. Tutti le cinque persone che sono risultate positive al test del coronaviris sono collegabili a Paesi balcanici. Si tratta dunque di ulteriori nuovi casi di contagi di importazione: in qualche modo collegati o collegabili a movimenti con alcuni dei Paesi dell'est a noi vicini. Dei cinque nuovi casi due sono stati registrati a Udine e tre a Gorizia. Nessun nuovo contagiato nel Friuli occidentale. Restano stabili le situazioni sanitarie dei due cittadini (si tratta di padre e figlio, circa 70 anni il primo e 40 il secondo) di origine albanese e residenti a Casarsa che sono ricoverati in Terapia intensiva a Udine. Le persone positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, a ieri, erano 124. Lo rende noto il Bollettino regionale quotidiano della Protezione civile. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e otto sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). «I cinque nuovi casi di oggi - commenta il vicepresidente con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi - sono tutti d'importazione e hanno origine da Paesi dell'area balcanica». Dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.373: 1.412 a Trieste, 1.016 a Udine, 720 a Pordenone e 225 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 93. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

