IL REPORT

PADOVA Il contagio continua a calare, tra ieri e martedì sono stati segnalati solo quattro nuovi casi di Coronavirus in provincia di Padova, un minimo storico. La drammatica conta dei decessi, però, non ferma la sua corsa. Nelle scorse ore sono state altre cinque le vittime dell'epidemia. All'ospedale di Schiavonia è mancato Augusto Schiavo, 94 anni, originario di Battaglia Terme ma ospite della casa di riposo di Galzignano. Sempre al Madre Teresa di Calcutta non ce l'ha fatta Luciano Esperti, 82 anni, di Cartura. L'anziano viveva nel centro servizi per anziani di Monselice. Due persone sono morte in Azienda ospedaliera. Non ce l'ha fatta neppure Valerio Ballin, 89 anni di Vigonza, originario di Fiesso d'Artico.

I NUMERI

Dal 21 febbraio ad oggi sono venuti a contatto con il virus 3.840 padovani, le morti sono 243. Attualmente risultano contagiati 1.054 soggetti, -109 in 24 ore. I negativizzati virologici guariti dal Covid-19 sono 2.543, +108 in 24 ore. Scende ancora il numero dei padovani in isolamento domiciliare, arrivando a quota 946. Ben 162 soggetti sono usciti dalla quarantena tra ieri e martedì. Nelle strutture ospedaliere di Padova e provincia sono ricoverati 176 pazienti positivi al Coronavirus e 58 negativizzati per un totale di 234 persone. Il calo dei ricoveri segna -8. Con la contrazione del contagio il Coronavirus inizia a fare meno paura, ma il sindaco Sergio Giordani chiede di non abbassare la guardia. «È il momento di essere doppiamente prudenti dichiara - Seguite le regole, usate le protezioni, mantenete le distanze. Se non teniamo duro è più che probabile che l'epidemia torni a espandersi e sarebbe un disastro. Sempre di più dobbiamo capire tutti che è nelle mani di ciascuno la possibilità e il dovere di fare il massimo per uscire in fretta da questa fase drammatica».

Cagnola di Cartura dà l'addio a Luciano, barbiere per settant'anni, volto molto noto e stimato in paese, mancato ieri all'ospedale di Schiavonia. Luciano Esperti, 82 anni, era ospite del Centro Servizi di Monselice da pochi mesi, dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate rapidamente. Luciano infatti era rimasto in attività fino a poco più di un anno fa nella sua bottega di via Padova. Figlio d'arte, Luciano aveva imparato il mestiere di barbiere a soli 11 anni dal padre e in negozio è rimasto per settant'anni filati, tagliando capelli e barbe a generazioni di concittadini. Così lo ricorda il figlio Bruno, che si è preso cura del papà, soprattutto dopo la morte della moglie Leonia una decina di anni fa, nonostante fosse autonomo e sempre attivo anche in negozio. «Non ha mai fatto un giorno di ferie, ha chiuso solo in un'occasione, per una settimana, per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, poi, i barbieri non avevano orari, erano aperti dalle 8 del mattino a mezzanotte, compresa la domenica, perché i clienti erano abituati a passare dal barbiere prima di andare a messa, oppure a tagliarsi i capelli alla sera prima o dopo essere andati al bar per una partita a carte».

I LUTTI

Soffriva di altre patologie Augusto Schiavo, che avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 15 novembre. Da settembre dell'anno scorso era ospite della casa di riposo Residenza al parco di Galzignano. Qui, con tutta probabilità, ha contratto il coronavirus. É morto ieri, dopo essere stato ricoverato per un mese all'ospedale di Schiavonia. L'uomo, residente a Battaglia, ha lavorato per oltre quarant'anni come carpentiere all'ex Magrini Galileo. Lascia la moglie Franca, con la quale si era unito in matrimonio nel 1959, e il figlio Alfredo. Nel 1969 la famiglia aveva subito un altro lutto, allorché era morta l'altra figlia, Lorena, di 3 anni. «Mio padre era una persona tranquilla e cordiale ricorda Alfredo Schiavo Si è sempre dedicato alla famiglia, ci ha dato l'esempio. Stava bene in compagnia: amava giocare a carte e ballare, soprattutto alle sagre e alle feste paesane». «L'ultimo periodo, in particolare, è stato molto difficile. Dallo scorso 9 marzo, da quando hanno chiuso la struttura di Galzignano agli esterni, non l'ho più visto. Questa è la sofferenza più grande: non abbiamo potuto stringergli la mano e stargli vicino nel momento in cui aveva maggiormente bisogno».

Aveva 89 anni la seconda vittima del Coronavirus a Vigonza. Valerio Ballin è morto martedì sera mentre dalla casa di riposo Bonora di Camposampiero lo stavano trasportando all'ospedale di Padova. «Ci hanno chiamato alle 23,40 per avvertirci che mio papà aveva gravi difficoltà respiratorie e che lo avrebbero portato a Padova - racconta la figlia Sandra - Purtroppo però è morto durante il trasporto. Questo virus è terribile perché ci toglie anche la possibilità di accompagnare i nostri cari verso l'ultimo viaggio. Tutto avviene nella solitudine e tristezza, senza alcun familiare vicino». Valerio, ex operaio nel settore calzaturiero in pensione da oltre vent'anni, era ospite del Bonora dall'ottobre del 2017 e circa dieci giorni fa gli era stato fato il tampone, risultato positivo anche se l'anziano era asintomatico. «La settimana scorsa al Bonora hanno fatto tamponi a tutti gli ospiti e tra loro anche mio papà - aggiunge Sandra - e ci avevano comunicato la sua positività anche se in quel momento lui stava bene. Poi con il passare dei giorni ha iniziato ad avvertire alcuni sintomi e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate e aveva avuto bisogno dell'ossigeno».

E.Fa. - N.B. - F.Cav. - L.Lev.

