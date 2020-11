LA GIORNATA

BELLUNO Cinque morti nelle ultime 24 ore. Cinque persone, positive al Covid, che hanno perso la vita negli ospedali bellunesi. Quella di ieri è stata la giornata più buia dall'inizio dell'emergenza sanitaria. E, al contrario di ciò che si può pensare, le vittime non sono state ultraottantenni o ultranovantenni. Solo tre persone avevano più di 80 anni. Si tratta di un 85enne che era ricoverato in Malattie Infettive all'ospedale di Belluno, un 81enne in Pneumologia Covid a Feltre e un'85enne in Geriatria a Belluno. Gli altri due erano più giovani: un uomo di 75 anni che paziente all'ospedale di comunità di Agordo e uno di 78 in Malattie Infettive a Belluno. Da marzo sono morte 206 persone.

IL BOLLETTINO

Anche i contagi giornalieri si mantengono alti. Ieri sono stati scoperti 245 nuovi casi che portano il totale dei bellunesi attualmente positivi a 4.133. I ricoveri sono stabili a 162. Se ne contano cinque in meno rispetto al giorno precedente ma la differenza è dovuta al numero di persone che non ce l'hanno fatta. Sono 10 le persone ricoverate in condizioni gravissime nei reparti di Terapia intensiva: 4 a Belluno e 3 a Feltre. In totale ci sono 64 pazienti Covid al San Martino e 38 al Santa Maria del Prato. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità sparsi sul territorio si contano 3 persone positive ad Alano, 14 a Feltre, 18 a Belluno, 11 ad Agordo e 14 ad Auronzo.

IL CASO AURONZO

Dopo l'impennata di contagio e la preoccupazione del sindaco Tatiana Pais Becher, per la prima volta i positivi sono in discesa. «Finalmente posso darvi una bella notizia -ha detto il primo cittadino tramite il suo canale social -. Dai dati inviati oggi (giovedì ndr) dall'Usl 1 risulta per la prima volta un calo del contagio Covid-19 nel Comune di Auronzo di Cadore: i casi positivi sono scesi a 230 (-13), mentre i cittadini in isolamento presso la propria dimora sono 87 (-23). La situazione della nostra Residenza per Anziani è in via di lento miglioramento, in quanto tra ieri e oggi sono rientrati in servizio alcuni operatori e infermieri, oltre all'animatrice. I familiari degli ospiti hanno rivisto i propri cari attraverso le videochiamate».

I TAMPONI

Continuano ad essere attivi sul territorio 5 Punti tampone (covid point). A Belluno attivo h 24, 7 giorni su 7, dalle 7.00 alle ore 19.00 in Località Sagrogna con 2 linee attive, dalle 19.00 alle 7.00 all'Ospedale San Martino - 1 linea attiva. A Feltre Zona Peschiera - ex Marangoni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 -3 linee attive. Poi Tai di Cadore Piazzale Dolomiti: dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 17.00 2 linea attive. Agordo Piazzale Tamonich: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00 1 linea attiva. «Oltre a questi ad accesso libero - spiega la Usl -, si aggiunge un punto tamponi stabile a Cortina con accesso su indicazione del Dipartimento di prevenzione il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00». «In questi Punti tampone, sono impegnati squadre composte da 1-2 medici refertatori - prosegue la nota Usl -. 2-4 infermieri tamponatori, 1-2 figure di supporto per data entry e un operatore addetto alla logistica. I drive-in sono attivi sia per l'accesso libero (tranne Cortina) sia per l'accesso programmato. Di regola, il Dipartimento di Prevenzione organizza gli accessi programmati su percorsi differenziati sia nello spazio (2-3 corsie) sia nel tempo (esempio: pomeriggio a Feltre o mattina a Tai di Cadore)». Per avere un'idea dello screening che si sta facendo: solo a Sagrogna in 18 giorni sono stati fatti 8700 tamponi.

Davide Piol

