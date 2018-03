Cinque i candidati in corsa a Zoppola A Polcenigo bis della squadra uscente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE SFIDEPORDENONE Supera appena gli 8.500 abitanti, ma evidentemente Zoppola è una cittadina ricca di talenti della politica. Non si spiegherebbe altrimenti l'elevato numero di candidati a ricoprire la poltrona di sindaco. Con la scadenza del termine - le 12 di oggi - per la presentazione delle liste si delinea una corsa a cinque. Esattamente il numero di candidati che si sfiderà per la presidenza regionale. Il sindaco uscente Francesca Papais tenta il bis dopo avere guidato per cinque anni il Comune. Esponente renziana del Pd, ha...