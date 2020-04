CINQUE DECESSI

VENEZIA Quattordici, come i nuovi contagi delle ultime ventiquattro ore. Diciotto, come il numero che indica il calo dei ricoverati nello stesso arco di tempo. Due numeri agli antipodi per raccontare nella loro scarna essenza una giornata (forse) da ricordare a due mesi esatti da quando Covid-19 aveva bussato alla porta del veneziano.

Quattordici e diciotto, quindi, sono i numeri di una speranza. Perché il +14 segnato dal bollettino di Azienda Zero pubblicato alle 8 di ieri mattina è l'aumento più basso di nuovi positivi in ventiquattrore dall'11 marzo in poi, cioè dal giorno della firma del Dpcm che chiudeva ciascuno in casa propria. Cosa vuol dire? Che i contagi stanno rallentando.

Ed è lo stesso bollettino a dare una nuova chiave di lettura positiva: da lunedì mattina a ieri mattina - da una rilevazione all'altra - i ricoverati totali sono scesi da 241 a 223: -18. Una flessione che fa il paio con il continuo svuotamento delle Terapie intensive del veneziano. A ieri mattina i posti occupati erano 23, uno in meno del saldo di lunedì. Diminuiscono anche gli attualmente positivi (-6) e aumentano i dimessi (312, +15). Mentre i guariti di giornata sono 20.

ANCORA CROCI

Aumenta però il conto dei decessi che con gli ultimi aggiornamenti (ieri sono stati registrati cinque decessi, avvenuti tra ieri e sabato scorso) arriva così a 185 il numero di veneziani morti con o per coronavirus. Tra le vittime anche un cinquantenne, Jacopo Tonero residente a San Michele al Tagliamento ma funzionario del Comune di Caorle. Sempre ieri nella casa di riposo Francescon di Portogruaro è spirata Renata Pittoli, 89 anni, di Cinto Caomaggiore.

Sono dei giorni scorsi, ma sono state registrate ufficialmente soltanto ieri le morti di Pasqualino Gerardo Andreacchio, 73 anni, ospite della casa di riposo Residenza Venezia di Marghera e deceduto lunedì all'ospedale di Dolo e di Letizia Boscolo Begio, 81 anni, morta sabato nella casa di riposo Casson di Chioggia: la sua è la dodicesima vita spezzata tra residenti nell'ospizio. Al Gris di Mogliano (Treviso) è morta lunedì Ada Rossi (90) di Favaro.

RESIDENZA VENEZIA

Si fa difficile la situazione alla Residenza Venezia di Marghera che lunedì ha visto morire due ospiti portati in ospedale d'urgenza. Come in ospedale sono stati portati ieri mattina, sempre con la massima urgenza, altri due anziani. I figli e i parenti degli ospiti, stanchi e preoccupati per come vengono gestiti gli anziani, sono sul piede di guerra. Domani ci sarà un incontro tra una delegazione del gruppo di figli degli ospiti e un responsabile dell'Ulss 3.

L'incontro avrà l'obiettivo di cercare di capire come poter gestire una situazione arrivata al limite della sopportazione con telefonate e videochiamate vietate o concesse con il contagocce e trattamento degli ospiti che più di un parente, pronto a fare denuncia, definisce «inaccettabile».

LE STRUTTURE

La Direzione generale dell'Ulss Serenissima sta pensando alla riapertura dopo il 3 maggio. Detto che l'ospedale di Dolo resterà presidio Covid finché non sarà dichiarata conclusa la pandemia, allo studio dell'Ulss c'è anche la possibilità che la struttura, dopo essere tornata alla sua normale funzione, continui a ospitare un'area allestita per combattere il coronavirus, in caso di emergenza. Intanto sono 53 gli operatori socio sanitari dell'Ulss 3 ancora positivi al Covid-19.

