Cinque casi sospetti di coronavirus a Corbola fanno scattare il protocollo della quarantena coatta in casa. Non vi è alcun allarme, ma per i cinque cinesi che abitano nel Comune bassopolesano da otto anni, due dei quali erano partiti alla volta di Hangzhou per riabbracciare i parenti in occasione del Capodanno cinese, poi annullato, è stato imposto l'isolamento precauzionale nel loro domicilio. Padre e figlia infatti sono rientrati giovedì in Basso Polesine dove abitano regolarmente in via Rosetta Pampanini. Adesso però sono sorvegliati speciali, perché la metropoli di Hangzhou si trova a 700 chilometri Wuhan, l'epicentro dello sviluppo del virus. Tutto il nucleo familiare di cinque persone, mamma, papà e tre bambine è stato bloccato in casa finché non sarà accertata la loro immunità. «Abbiamo chiesto a tutta la famiglia di rispettare per 14 giorni l'isolamento precauzionale domiciliare» ha spiegato il sindaco di Corbola Michele Domeneghetti che ieri ha preso parte alla Conferenza dei sindaci convocata dall'Ulss 5 proprio per parlare del coronavirus. Le tre bambine che frequentano la primaria del paese sono rimaste a casa già da ieri e anche i genitori non si sono mossi dalla loro abitazione.

