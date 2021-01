IL BILANCIO

VENEZIA Duecentonove casi in ventiquattr'ore per superare, dopo quasi un anno di incubo, la soglia psicologica dei 50mila contagiati da coronavirus nel territorio dell'area metropolitana. Poi altri morti, sì, ma 4, in netta frenata rispetto ai report di tutta la settimana.

Sono i dati che più balzano all'occhio nello scorrere il bollettino regionale di Azienda zero che anche ieri ha raccolto l'andamento della pandemia nel Veneziano.

Tra le 17 di venerdì e la stessa ora di ieri, quindi, ci sono stati 209 nuovi positivi (+4 rispetto alla rilevazione di venerdì sera) che portano il monte totale dei casi a 50.066 da inizio pandemia, fissata per il Veneziano all'1.30 del 22 febbraio. Se continuano i nuovi casi, dall'altro continua la discesa degli attualmente positivi - cioè chi è contagiato al momento della rilevazione quotidiana - scesi a 6.674. Il dato degli attualmente positivi è in continuo calo dal 7 gennaio, quando si era toccato il picco con oltre 13.700 positivi al momento della rilevazione.

Si ferma la contrazione dei ricoverati nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4 che ieri si sono stabilizzate a 276 - come venerdì sera - mentre scendono a 20 (cioè - 4) i ricoverati in Terapia intensiva. Ciò che è certo, è che i dati dei ricoveri non aumentano ed è, questo, un altro indicatore significativo nella narrazione della discesa. Aumentano, però, i decessi: ieri ce ne sono stati 4 che fanno salire il numero complessivo dall'1 marzo a 1.559 persone morte per o con coronavirus.

Intanto domani sono attese nuove dosi del vaccino Moderna con il quale, dal 15 febbraio prossimo, si inizierà a immunizzare gli over75 non ricoverati nelle strutture per anziani o in ospedale. I primi a ricevere la convocazione da parte delle Aziende sanitarie saranno i nati del 1941 e poi si proseguirà con le altri classi. Anche per quanto riguarda i vaccini Moderna, serve il richiamo dopo la prima inoculazione da parte dei medici. E il richiamo è quello che si sta portando avanti negli ospedali e nelle residenze per anziani con i sieri della Pfizer.

