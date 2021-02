MOVIDA

VENEZIA Una cinquantina di persone a bere in campiello, affacciate sul Canal Grande. Tutti in piedi, nessun distanziamento e soprattutto sopo le 18, quando i bar, locali e ristoranti devono restare chiusi per decreto.

Ma quanto successo venerdì sera in campiello del Remer ha spinto gli agenti del commissariato San Marco della polizia e i colleghi del Servizio attività produttive della polizia municipale per il centro storico a chiudere per cinque giorni la Taverna Al Remer, i cui titolari sono stati anche multati per aver servito da bere al di fuori dell'orario consentito e non considerando nemmeno l'ordinanza regionale che impone ai locali di servire i clienti, ma solo se seduti ai tavolini.

Non solo violazione alle norme anti coronavirus, però. Perché i controlli congiunti di questura e polizia locale hanno evidenziato anche delle mancanze da parte della Taverna anche nella sicurezza del locale: non erano a norma gli estintori e non erano ben segnalate le vie di fuga in caso di incendi o pericoli. Quello del Remer è stato l'unico caso di chiusura di un locale nella due giorni di fine settimana.

Numerosi sono stati i locali controllati nel centro storico da parte della polizia degli agenti della municipale, ed in particolare non distante dal ponte di Rialto, in zona San Lio e Giovanni Grisostomo, per verificare il rispetto delle normative di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19.

E tutto sembra essere andato per il verso giusto: uniche violazioni quelle del locale affacciato sll'Erbaria e sul Canal Grande che dovrà rimanere chiuso per cinque giorni.

