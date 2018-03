Cinergia, in fumo anche il futuro di 20 famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRISI CINERGIA ROVIGO Venti persone che da oggi non hanno più un lavoro. Altrettante famiglie in difficoltà.«Senza che nessuno si sia preoccupato di noi» sottolinea amaro Fabio Paparella (nella foto) che parla a nome di tutti i lavoratori, ormai ex, del multisala Cinergia. Si sono ritrovati insieme per manifestare la propria amarezza per l'evolversi di una vicenda iniziata con una fiammella nel New Look, il bazar di casalinghi e oggettistica di ogni tipo al piano terra del complesso Il Sagittario, all'origine dell'incendio che, nella notte...