CINEMA

UDINE Le elegantissime Butterfly, cioè i dispositivi di distanziamento ad ali di farfalla brevettati dalla Lino Sonego International Seating, non sono l'unica novità che attende il pubblico del Visionario: un'altra eccellenza produttiva del Nordest, Idea Prototipi di Basiliano, ha infatti realizzato Modula, il primo sistema modulare anti-Covid per il controllo e la sicurezza degli accessi agli ambienti pubblici. Fuori dalle sale del cinema, dunque, gli spettatori troveranno una colonna in acciaio Inox composta da tre sezioni. La prima ospita un termoscanner touchless per il rilevamento rapido della temperatura (meno di un secondo): nel caso in cui venga superata la soglia dei 37,5 gradi, scatta un allarme luminoso. Il termoscanner è anche in grado di rilevare l'assenza di mascherina su un viso, richiedendone l'applicazione con un messaggio vocale prima dell'ingresso in sala. La seconda ospita un dispenser di gel igienizzante il cui sensore si attiva avvicinando le mani, ottimizzandone il consumo per evitare gli sprechi. La terza e ultima sezione, posta alla base della colonna, ospita un fascio di luce Uv che sanifica la superficie del pavimento. Modula è completamente configurabile a seconda delle necessità. Tutte le sezioni si connettono in modo semplice: per fissarle è sufficiente una chiave fornita da Idea Prototipi e non sono necessari collaudi. Il sistema può essere impiegato anche all'ingresso di aziende, uffici, studi medici, farmacie, poliambulatori, negozi, scuole, ristoranti e luoghi pubblici.

EVENTI VIRTUALI

In attesa della riapertura fisica, il Visionario ha appena iniziato la propria avventura come sala virtuale con #iorestoinSALA. Si aprirà invece lunedì 8 giugno la campagna accrediti per il Far East Film Festival 22 sulla piattaforma di MYmovies.it) dal 26 giugno al 4 luglio. I pass virtuali, pensati su misura per il web, saranno divisi in tre categorie che giocano affettuosamente con l'immaginario asiatico: Silver Ninja ( 9,90), per tutti i curiosi, Golden Samurai ( 49), per tutti gli appassionati, Platinum Shogun ( 100), per tutti i fareastiani militanti. Tra i benefit per gli accreditati, anche l'accesso a Far East Film Online, che inizierà il proprio viaggio sabato 1 agosto con una cinquantina di titoli (evergreen e novità). La library verrà poi aggiornata periodicamente. La line-up di quest'anno, che gli organizzatori presenteranno ufficialmente a giorni, sarà composta da 45 film in anteprima; alcuni titoli saranno disponibili worldwide, alcuni solo per l'Europa e alcuni solo per l'Italia.

