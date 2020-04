Cimitero chiuso, anche con ordinanza scaduta. Prosegue la battaglia dei due genitori residenti a Santa Giustina che chiedono solamente di poter andare sulla tomba del figlio morto, un diritto di culto garantito dalla Costituzione del quale sarebbero stati privati dal sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella.

Così ieri è partita una nuova diffida al primo cittadino inviata dagli avvocati dello studio Giorgio Azzalini di Belluno, a nome di Daniele Tisot che aveva anche presentato un esposto in Procura. «Il sindaco - sottolineano i legali - solo a fronte di un'ordinanza regionale e su accordo con il Prefetto, tenuto conto dell'evolversi della situazione, potrebbe adottare la chiusura dei cimiteri. Ma, allo stato, alcuna ordinanza regionale è intervenuta in tal senso. Prova ne sia che il cimitero di Belluno e quello di Feltre, solo per citare i maggiori, sono a tutt'oggi aperti al pubblico».

La diffida inviata al Comune è stata inviata per conoscenza anche a Prefetto, presidente della Regione e ai carabinieri. «Siamo stupiti e arrabbiati», ripetono i genitori che da settimanestanno portando avanti la loro battaglia per la riapertura del cimitero e che speravano che alla scadenza dell'ordinanza sindacale, vale a dire il 4 aprile, il luogo santo fosse riaperto al pubblico. Così non è stato. «Non riusciamo a capire il motivo della mancata apertura - proseguono - e non può essere una giustificazione la circolare del Ministero della Sanità pubblicata sul sito del comune. La circolare non è un ordine. Individua solo delle linee che se il Sindaco vuole adottare deve in raccordo con la Prefettura e in base alla gravità della situazione nel comune emanare provvedimenti fra i quali la chiusura del cimitero. Troviamo la dimenticanza di apertura un atto contrario ai sentimenti di chi voleva questa mattina a fine ordinanza accedere al camposanto».

