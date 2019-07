Cima Comelle isolata: salta la telefonia fissa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANALE D'AGORDODa sabato 6 luglio la Capanna Cima Comelle, struttura ricettiva che si trova all'inizio della valle di Gares, è senza telefonia fissa. Un grande problema in piena stagione estiva quando in valle si riversano migliaia di turisti ed escursionisti, perché l'area è coperta da un solo gestore telefonico, ovvero la Tim. Tutti gli altri restano scoperti.Per questo motivo la Baita Cima Comelle è da sempre un recapito fisso, non solo per i turiti, ma anche e soprattutto per il Soccorso alpino che spesso è chiamato in zona per...