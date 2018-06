«Ciclisti in controsenso ogni mattina al Bassanello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TEMATICHEPADOVA Molti i problemi illustrati al sindaco Sergio Giordani e agli assessori che, l'altra sera alla sala consiliare di via Guasti alla Guizza hanno incontrato i cittadini della zona. Un residente di via Brofferio, case Ater, ha denunciato l'insostenibile situazione che vivono i residenti per le notevoli difficoltà di convivenza tra gli inquilini. Problema che l'assessore Marta Nalin ha affermato di conoscere perché più volte segnalato e sul quale si interverrà a breve con dei mediatori abitativi.Tra le questioni più...