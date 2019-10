Cicche e rifiuti abbandonati Conto extra di 100mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COSTIPORDENONE Tra i rifiuti abbandonati fuori dei cassonetti o per le strade periferiche e i mozziconi di sigarette gettati nelle aiuole, come se fossero dei grandi portacenere, o lungo i cigli della strada, per le pulizie straordinarie il Comune si vede costretto a sborsare oltre 100mila euro l'anno. Una cifra piuttosto consistente, che finirà per pesare anche sulle tasche dei contribuenti che si comportano secondo le regole, i quali invece, in cambio dell'impegno profuso nella differenziazione si aspetterebbero un calo dei costi delle...