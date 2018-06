Cibo da asporto anche la Regione dà il via libera allo stop triennale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIRO DI VITEVENEZIA Ora che la Regione ha approvato l'Intesa con il Comune, è finalmente operativo il divieto di nuove aperture di attività per la vendita di cibo da asporto. Pizza al taglio, pasta in cartoccio, kebab, panini non potranno essere venduti da punti vendita il cui iter cominci da questa settimana e quelli già operanti dovranno adeguarsi secondo le disposizioni che saranno recepite nel nuovo Regolamento di polizia locale. Si tratta per lo più di obblighi di carattere igienico-sanitario che impongono una serie di...