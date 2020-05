LA STORIA

CIBIANA Più bimbi ai centri estivi d'estate, che tra i banchi nell'anno scolastico: così Cibiana riparte, dopo l'emergenza. Il Cibiana summer camp, centro estivo che inizierà il 6 luglio, porterà una boccata d'ossigeno nel paese cadorino che conta poco meno di 400 abitanti. Una ventina di bimbi e ragazzi arriveranno da tutto il Centro Cadore, ma anche Borca, Domegge e persino da fuori regione: dall'Emilia Romagna e Lombardia (se saranno possibili gli spostamenti fuori regione per quella data). Per loro giornate fatte di escursioni all'aperto, fattorie didattiche, animali, o ancora a cavallo o alle prese con i segreti dell'attività circense. Il progetto vede la regia del ristoratore del Taulà dei Bos, Federico Vicentini, il patrocinio del Comune e l'aiuto dell'azienda di chiavi Errebi. Tra tutti i centri estivi che stanno per partire in provincia, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid diffuse ieri dalla Regione, è quello che nasconde una sfida ancora più forte. Sarà chiamato non solo, come gli altri, a garantire attività, giochi e normalità ai ragazzi in tutta sicurezza, in un momento come questo. Ma soprattutto porterà in paese più bimbi, che durante l'anno scolastico quando alla scuola materna si contano 3 soli alunni e alle elementari 15 in tutto.

«È il terzo anno che viene organizzato - spiega Vicentini - ma in questa Fase 2 non era semplice. Avevamo steso i progetto, ma non sapevamo se poi sarebbe decollato, per via del virus. Invece abbiamo comunque voluto accettare la sfida anche per far vedere che il paese ancora c'è. In queste settimane di inizio Fase 2 non c'è stato, ovviamente, il movimento che ci si poteva aspettare. Siamo sicuri che riempire di ragazzini il paese non potrà far altro che bene. Siamo arrivati a 15 iscrizioni, sono bimbi dai 6 ai 13 anni e ci sono 20 posti. Abbiamo dovuto dire no a qualcuno, perché ad esempio c'è stato chi ci chiedeva la possibilità di far dormire anche i bimbi a Cibiana, venendo da fuori provincia. Ma questo ancora non è fattibile, soprattutto in periodo di misure stringenti come adesso».

Il campo si svolgerà mattina e pomeriggio, con pranzo a Cibiana per due settimane dal 6 luglio ed è per ragazzi anche fino a 16 anni di età. Il costo è i 200 euro, comprensivo di tutto anche della navetta che riporterà il minore a casa propria. Ci saranno due istruttori e verrà mantenuto sempre il distanziamento sociale: non ci sarà contatto fisico neanche nelle attività circensi. Gli ambienti interni sono tutti sanificati così come gli attrezzi che verranno utilizzato. Ma dentro ci si starà ben poco: tutto verrà fatto nei grandi spazi aperti che Cibiana offre. Dalla giornata a cavallo e alla fattoria didattica, con Graziella Lincetto dell'associazione Horse Asharam a Borca, a quella per conoscere le erbe spontanee con Marta Zampieri alla fattoria Kornigian. Poi la visita al laboratorio di apicoltura di Cristina Forte, o all'azienda agricola Le Riede, o al laboratorio del legno con il maestro Mauro Lampo Olivotto.

«I due istruttori - spiega Vicentini - seguiranno scrupolosamente le linee guida diffuse dalla Regione: ci sarà un'entrata scaglionata, ambienti sanificati nessun contatto fisico. Tutti i partecipanti ovviamente sono coperti da assicurazione». «Il campo estivo - conclude - come abbiamo visto in precedenza è una cosa che piace e magari, piano piano col tempo, se prende piede si può pensare anche a trovare un alloggio notturno per i bimbi da fuori». Sono già pronte anche le magliette con il logo Cibiana Summer Base camp. Per iscrizioni o informazioni 347.2518985.

Olivia Bonetti

