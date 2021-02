Ci vorranno due anni perché il Friuli Venezia Giulia resca a recuperare la percentuale di Pil persa nel solo 2020 e un biennio anche per il recupero complessivo dei consumi delle famiglie, mentre il rimbalzo dovrebbe essere molto più significativo già da quest'anno per gli investimenti fissi lordi.

In cifre, la regione nell'anno del Covid ha perso 9,3 punti di Pil, quest'anno dovrebbe recuperare un 5,1% e la crescita nel 2022 dovrebbe attestarsi al 4,2 per cento. Sono i numeri che ha presentato ieri Confindustria Udine, con l'elaborazione dei dati del proprio Ufficio studi su stime Prometeia. «Il calo è stato più contenuto rispetto a quanto si prevedeva a luglio, - 10,4%, e a ottobre, -9,8%», ha commentato la presidente Anna Mareschi Danieli, sottolineando che quest'anno faranno da traino «l'industria e le costruzioni, il cui valore aggiunto è previsto rimbalzare del +8,1% e dell'11,1%». Il valore aggiunto dei servizi crescerà di meno, del 3,9 per cento. Per l'anno in corso attesa la ripartenza del commercio mondiale che, sottolinea Confindustria, farà da traino alle esportazioni regionali, che potrebbero risalire del 5,9 per cento.

Preoccupazione anche da parte degli artigiani.

