«Ci stiamo concentrando sulla bombola d'ossigeno»

«Le nostre attenzioni si stanno concentrando sulla bombola di ossigeno». Non dice nulla di più il comandante dei vigili del fuoco, Girolamo Bentivoglio Fiandra, che lunedì pomeriggio, dopo lo scoppio, insieme con il funzionario di turno hanno coadiuvato i soccorsi fino alla messa in sicurezza dell'area interessata. Le cause che hanno innescato l'esplosione, un vero e proprio mistero, al momento, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. «In quella bombola - spiega il comandante - c'era ossigeno allo stato puro che viene utilizzato...