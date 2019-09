Ci sono voci di possibili investitori Ministro: «Soluzione o compromesso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIIl mercato dei compressori per la refrigerazione va bene e in questo quadro di vivacità, vedi gli acquisti milionari dei colossi europei Embraco e Secop, la Wanbao Acc sembra essere nelle mire di nuovi potenziali investitori. La notizia trapela ufficiosamente a pochi giorni dall'incontro al Ministero dello Sviluppo economico, in agenda per il 24 settembre, durante il quale dovrebbero essere definitivamente calate le carte da parte della società cinese Wanbao Acc che nel 2014 acquistò il ramo d'azienda dal fallimento della ex...