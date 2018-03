«Ci sono tanti incendi? Le cosche iniziano a infiltrarsi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME ROSSOTREVISO «Ci sono tanti incendi, ma vi siete mai domandati il perchè? Questo è il tipico modo di agire mafioso, un chiaro messaggio di intimidazione»: così aveva detto lunedì scorso, nel corso in un incontro che si era tenuto in Prefettura a Treviso, il procuratore nazionale Antimafia Cafiero De Raho. Il riferimento era ai tanti, troppi, misteriosi incendi o attentati incendiari che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato l'intera Marca. Metodi tipici della criminalità organizzata che spesso usa le fiamme per...