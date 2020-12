LA CRISI

BELLUNO Il Covid scombussola le casse del Comune: tra mancati introiti, spese non previste e aiuti alle famiglie in difficoltà è tutto da riconteggiare. Ammontano per ora a 25mila euro i soldi che il Comune erogherà per la spesa, attraverso l'associazione Insieme si Può, alle famiglie bellunesi in difficoltà. Nel frattempo, oltre 11mila euro andranno agli asili nido del territorio comunale, per sopperire alle mancate entrate delle rette nei mesi di lockdown e grazie al Contributo ministeriale Fondo Povertà per far fronte a questo momento difficile e aiutare i bellunesi in crisi, è stata prorogato il contratto a due assistenti sociali. Insomma, spese finora non previste ma che oggi rappresentano un toccasana per la comunità bellunese e per i servizi come gli asili che si ritrovano con i bilanci in rosso.

BUONI SPESA

Altri 25mila euro, si diceva, andranno alle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese e la cui precarietà economica è causata anche dalla pandemia. I soldi sono parte del fondo da 400 milioni previsto dal Ministero dell'Interno per l'erogazione ai Comuni e saranno erogati, come già fatto nella prima fase dell'emergenza sanitaria, sotto forma di buoni spesa. Potranno essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari nei negozi elencati nella lista pubblicata nel sito istituzionale del Comune e comunque di beni di prima necessità. A individuare i beneficiari ci penserà l'ufficio Servizi sociali di Palazzo Rosso, che cercherà nella comunità quei nuclei che più di altri hanno subito le conseguenze nefaste dell'emergenza sanitaria vedendo peggiorare la propria condizione economica, con priorità a chi non ha beneficiato, finora, di alcun sostegno pubblico. A occuparsi della distribuzione dei buoni sarà, si è detto, l'associazione gruppi Insieme si può...onlus ong che si è resa disponibili all'acquisto e alla distribuzione dei ticket a fronte di un ristoro.

ASILI

I nidi che avranno bisogno di un rinforzo per riuscire a superare il momento sono il Piccolo Girasole a cui andranno 9.087 euro e il nido integrato di Levego per il quale sono riservati 2478 euro, tutti assegnati dall'Ufficio scolastico regionale con decreto dell'8 ottobre. Il gruzzolo sarà una forma di ristoro, deciso dal Ministero dell'Istruzione, che servirà come sostegno economico in seguito alla riduzione e al mancato versamento delle rette da parte delle famiglie, in seguito alle misure adottate per il contenimento del Covid.

I RINFORZI

In questa situazione servono rinforzi appositi all'ufficio Servizi sociali di Palazzo Rosso. Ed infatti è prevista la proroga dell'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di due assistenti sociali. La spesa prevista per assicurare al servizio di funzionare con tutta la forza lavoro necessaria ad affrontare questo momento di particolare pressione è di 71.365 euro, parte del Fondo Povertà assicurato dal Ministero. A maggio, in seguito alla prima ondata di Covid e alla elargizione dei buoni, il Comune aveva redatto una sorta di identikit del bellunese medio fruitore dell'aiuto dei buoni spesa: si tratta molte volte di una persona sola, unico componente di un nucleo famigliare quindi, di età compresa tra 30 e 50 anni, per lo più di nazionalità italiana. Complessivamente, allora, erano state aiutate 1541 persone solo nel capoluogo.

Alessia Trentin

