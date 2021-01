LA DENUNCIA

JESOLO «Dallo scorso marzo siamo esclusi dal bonus emergenza, il nostro è un caso di discriminazione sociale».

Si rinnova ancora il grido di allarme lanciato dai lavoratori stagionali, esclusi dai sostegni varati dal Governo per affrontare l'emergenza.

Si tratta di commesse, addetti dei supermercati, parcheggiatori, autisti, magazzinieri e custodi, tutti in genere impiegati per periodi compresi tra i 3 e i 6 mesi in aziende collegate al turismo ma non considerati come dei lavoratori stagionali, e per questo esclusi da ristori o bonus.

UN ESERCITO DIMENTICATO

In totale sono circa 5 mila persone su tutto il litorale veneziano, prestatori d'opera che hanno superato una difficilissima estate 2020 lavorando al massimo 3 o 4 mesi, ma con pochissime prospettive per il futuro, senza la possibilità di fare la stagione invernale vista la chiusura di hotel e impianti e con una Naspi, l'ex assegno di disoccupazione, limitata e non in grado di coprire tutto l'inverno.

«Siamo una categoria di dimenticati delle persone invisibili dice Hellen Grendene, portavoce dei lavoratori . Il problema è che noi siamo dei lavoratori a tempo determinato impiegati durante la stagione estiva, quindi stagionali, ma esclusi dai provvedimenti previsti dallo Stato solo perché i codici Ateco dei nostri contratti non rientrano nei contratti dei lavoratori stagionali collegati al turismo. Purtroppo esistono lavoratori di serie A e altri di serie B, la nostra categoria ormai è allo stremo».

A preoccupare sono anche gli impatti per il futuro vista l'incertezza dell'avvio della prossima stagione estiva mentre chi nei mesi invernali si trasferiva in montagna quest'anno ovviamente è rimasto bloccato.

«Per il 2021 non sono previsti interventi per le nostre categorie, non siamo più cosa fare continua la portavoce dei lavoratori . La Naspi non copre tutti i mesi invernali, ci sono persone che non hanno ricevuto alcun aiuto».

A sollecitare il Governo perché individui una soluzione sono anche i sindaci della costa veneta, che più volte negli ultimi mesi hanno chiesto all'esecutivo nazionale di trovare una soluzione per ovviare a questa grave dimenticanza che ha creato una profonda disparità tra lavoratori e ne ha gettato una parte consistente nella povertà.

IL SOLLECITO

«Per tutto l'autunno spiega la sindaca di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto abbiamo scritto al sottosegretario dell'Economia Pier Paolo Baretta per chiedere una soluzione a questo problema, ma senza ricevere alcuna risposta. La questione è tutta nei codici Ateco previsti per i beneficiari dei bonus, vanno inserite anche quelle attività collegate al turismo, i comuni stanno facendo la loro parte con dei contributi ma servono risposte dallo Stato».

Uguale il concetto ribadito da Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo: «Continueremo a sollecitare il Governo aggiunge nel frattempo chi si trova in difficoltà e senza aiuto non esiti a chiedere sostegno agli uffici del Comune: il capitolo dei servizi sociali è stato potenziato proprio per affrontare queste situazioni».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA