BELLUNO «Da bimbi ci hanno insegnato che per guarire bisogna vaccinarsi e io sono qui per questo. Le persone che non lo vogliono fare? In giro c'è molta ignoranza». Ieri pomeriggio è stato il turno dei nonni bellunesi. Quelli che sulle spalle trasportano più di 80 anni e che vivono ancora a casa loro. C'è chi è arrivato con la figlia. Chi con il nipote o con la moglie. Chi con il semplice bastone da passeggio. Ma tutti quanti con la mascherina indossata. Uno alla volta, senza timore, hanno oltrepassato la porta d'ingresso della sala parrocchiale di Cavarzano. Si sono fatti leggere la temperatura corporea, hanno messo una firma e poi si sono avviati verso il centro della sala per aspettare il loro turno. «Si vive e si muore una volta sola perciò sono tranquillo ha commentato, ridendo, Graziano Berto, 80 anni appena compiuti, di Chiesurazza (Belluno) Da 7 anni faccio anche l'anti-influenzale e non ho mai avuto problemi. Però sento molte persone che non vogliono fare il vaccino anti-covid. Hanno tutti paura. A me fa più paura il virus». Il cognato di Graziano, infatti, si è ammalato insieme alla moglie e «l'hanno superata per grazia di dio». Quindi: «Meglio vaccinarsi».

Nonostante gli acciacchi dovuti all'età, le gambe tremanti, le orecchie meno sensibili ai rumori esterni e il fastidio della mascherina, gli anziani di ieri pomeriggio hanno dimostrato una sicurezza encomiabile e una fiducia cieca nel vaccino. «Oggi siamo famosi!» ha esclamato ai fotografi una signora seduta all'esterno della sala. «Se siamo qui ha aggiunto significa che ci crediamo e che lo vogliamo fare». È il marito, però, a interromperla all'improvviso e a specificare: «Lo facciamo non perché siamo anziani, ma perché è un bene per tutti. Ammetto che siamo molto fortunati ad avere già un vaccino». Essere in mezzo a quelle voci entusiaste, graffiate dal tempo, fa capire ancora una volta quanto sia preziosa la loro generazione e quanto ancora abbia da insegnare. Qualche passo più là, seduta da sola in mezzo alla sala, c'era Elisa Monica Casagrande di Sospirolo. Farà 85 anni a febbraio. Il mondo che c'è ora non le piace ma desidera fare un rimprovero alle nuove generazioni: «Rompono perché non possono fare questo e quello, allora aiutate!». Aiutare significa vaccinarsi ma, prima di tutto, rispettare le regole anti-covid: «Due settimane fa ho visto dei giovani che si baciavano in mezzo alla via. E ho chiesto loro se avessero un briciolo di cervello. Capisco tutto, per carità, ma ho tanta paura. Non so quanto potrei soffrire se lo prendessi». Non sono mancati i nerd della situazione. «Abbiamo visto molte trasmissioni sul vaccino, ci siamo informati e tranquillizzati» ha spiegato Gianpaolo. Ma è la moglie Renata Sgarzi a fermarlo e a confidare: «Io non ero tanto tranquilla perché ho un sacco di allergie, speriamo vada tutto bene». Gianpaolo è il timone della coppia. «Dove mi hanno appena vaccinato ho una cicatrice enorme fatta quando avevo 5 anni per il vaiolo» ha raccontato. Erano tempi diversi. In cui una lezione qualsiasi, a scuola, poteva trasformarsi in una vaccinazione di massa. Entrambi hanno vissuto la guerra. Erano piccoli ma il ricordo è ancora vivido.

Per Gianpaolo, che si trovava in Piemonte, guerra vuol dire «caccia bombardieri che mitragliavano i treni». Per questo motivo non ha senso dire che l'emergenza epidemiologica è una guerra: «Non sono paragonabili. Il problema è l'informazione. Sarebbe meglio frenare un po' e dire solo le cose essenziali. Perché è questo che crea lo stato d'animo della gente». Anche Renata è d'accordo: «Sono casi diversi, terrori diversi. Entrambi bruttissimi, però io che ho vissuto la guerra da bambina».DP

