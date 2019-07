CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ci sarà o no una stagione invernale? E ci sarà ancora una scuola di sci in Nevegal? Da ieri i due interrogativi non sono più consequenziali (la scuola di sci chiude, perché non c'è una stagione invernale in programma); il rapporto si è completamente ribaltato: la scuola di sci chiude, e quindi non ha senso che ci sia un inverno sul Colle. È il riassunto dell'incontro di ieri a Palazzo Rosso tra l'amministrazione comunale, l'Alpe del Nevegal e gli operatori. Un incontro che tiene aperte diverse possibilità. Ma che al momento non...