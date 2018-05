CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci risiamo: il meteo aveva visto nero per il weekend sul litorale veneziano e le previsioni hanno tenuto lontani gli ospiti in una giornata che si è rivelata soleggiata. Quanto basta per riaprire la polemica sull'attendibilità delle previsioni e sui danni che gli errori hanno provocato agli operatori turistici di tutto il litorale, a esclusione di Bibione. «Abbiamo perso chissà quante prenotazioni a causa di queste previsioni è il commento più diffuso tra gli albergatori in pochi giorni siamo passati ad avere alberghi esauriti o quasi...