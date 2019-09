CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Ci riproveremo ancora e ancora». Così l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, a commento del fallimento delle tre aste attraverso le quali la Regione Veneto ha tentato di vendere il vecchio albergo San Marco, in Cansiglio. Difficile trovare investitori in grado di osare tanto, perché la ristrutturazione, come lo stesso Bottacin afferma, sarà onerosa, non fosse altro perché per sfruttare al meglio gli spazi interni, sarà necessaria una totale demolizione. L'equazione costi-benefici non sembra essere di facile soluzione, anche perché...