LA TESTIMONIANZA

VENEZIA Massimo Andreozzi, tenente dell'Arma dei carabinieri, è comandante della tenenza di Mira dal gennaio 2019. Ieri, assieme a suoi tre uomini, ha evitato che un intervento che sembrava di routine si trasformasse in una tragedia. Perché da ieri mattina c'è un uomo di 67 anni ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Dolo con un rosario di accuse, tra cui spicca il tentato omicidio. Quell'uomo aveva puntato il fucile ad altezza d'uomo proprio contro il tenente e non aveva avuto remore nello sparare il primo colpo, e poi, una volta a terra, anche il secondo (la cronaca di quanto successo è in un articolo in pagina 11 dell'edizione nazionale).

Tenente, come sono stati quei minuti?

«La prima cosa che abbiamo pensato è stata quella di cercare di mettere in sicurezza noi, la famiglia dell'uomo, tanto che abbiamo spostato la moglie che ci aveva chiamati in un'altra stanza, i medici presenti e ci siamo disposti in modo che qualunque cosa potesse accadere non ci fossero finestre nelle vicinanze in modo da evitare che venisse colpito qualcuno che passava per la strada».

Però non vi aspettavate che fosse armato...

«No, il fucile calibro 12 era del padre, che lo aveva detenuto e usato regolarmente per la caccia. Lui non aveva mai comunicato di esserne entrato in possesso e non sapevamo che quindi ce lo avesse. Oltretutto era una persona che non aveva mai avuto problemi con la giustizia o precedenti penali: un profilo di una persona come tante ce ne sono. Siamo rimasti sorpresi quando ha aperto la porta con l'arma puntata contro di noi, ma siamo preparati a fronteggiare questo tipo di situazioni».

A quel punto, come vi siete comportati?

«Mentre stava esplodendo il colpo con il fucile gli abbiamo spostato verso l'alto la canna, mettendo in pratica tutte le misure di sicurezza per far sì che il colpo finisse verso il muro nonostante la canna dell'arma fosse puntata ad altezza d'uomo contro di noi».

Esploso il primo, ce n'è stato subito un secondo...

«Sì, ci siamo gettati su di lui, nell'immobilizzazione abbiamo fatto un po' fatica per la stazza robusta della persona, cercavamo di liberargli l'arma dalle mani. Lui la teneva con entrambe le mani e nonostante noi gli fossimo addosso è riuscito a sparare un altro colpo. Eravamo però riusciti a mettere il fucile in maniera che la traiettoria fosse verso l'alto, verso il soffitto e così è stato. I carabinieri che erano con me mi hanno aiutato, sono stati brave e abbiamo lavorato molto bene in una situazione per nulla semplice».

Nella colluttazione due militari sono rimasti feriti e una scheggia ha colpito di rimbalzo anche la moglie del sessantasettenne. E sì che la chiamata arrivata a voi dal Suem 118 non faceva presagire un epilogo simile...

«Sì, sembrava un intervento di soccorso per una persona che si era sentita male, io sono andato in supporto nell'immediatezza, poi è successo».

Indossavate il giubbetto anti-proiettile...

«Lo mettiamo sempre, sono le nostre procedure d'azione in strada e quando interveniamo in casa, in tutte le liti domestiche: è una misura di protezione perché non si sa mai cosa può succedere. Ripeto, ieri per noi era un normale controllo di una persona esagitata».

Nicola Munaro

