«Ci ha telefonato dopo l'esame per dirci che tornava presto»

FAMILIARI E AMICIPIOVE DI SACCO «Non ho parole, siamo davvero disperati». E' distrutto dal dolore Antonio Coletta, il papà di Marco, che incrociamo davanti al palazzo dove abita da oltre vent'anni con la sua famiglia in via Contarina, ad Arzerello nella frazione di Piove di Sacco, poco lontano dalla chiesa parrocchiale. «Stamattina abbiamo visto Marco uscire di casa per andare a sostenere la prova orale della maturità all'Istituto professionale di Cavarzere che frequentava e ora si trova in obitorio, stento a crederci», aggiunge Antonio...