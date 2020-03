IN PRIMA LINEA

FELTRE Lei la sua famiglia a Feltre sono il sinonimo di farmacia. I Minciotti vendono medicamenti in città da circa 120 anni, da quando Nazzareno, nonno di Eleonora l'attuale titolare, agli inizi del secolo scorso rilevò l'esercizio nella centralissima via XXXI Ottobre dalla famiglia Dalla Favera. Una storia continuata poi con Cesare che aveva al suo fianco anche la sorella Sofia, al mattino insegnante di matematica alla scuola media Luzzo e al pomeriggio dietro al bancone per vendere pastiglie e cerotti, la figlia Eleonora e suo figlio Tommaso Bordi che rappresenta così la quarta generazione.

LA TITOLARE

Di persone bisognose di un consiglio e di un farmaco per cercare di lenire i propri mali Eleonora Minciotti negli anni da dietro il bancone ne ha viste tante. Come sono state una moltitudine le influenze che ha visto susseguirsi inverno dopo inverno. L'epidemia da coronavirus però non sembra essere come quelle già passate e i dati che vengono snocciolati quotidianamente lo confermano. «È sicuramente un periodo molto difficile e lo si capisce non solo analizzando i dati che si leggono tutti i giorni ma parlando soprattutto con la gente. I clienti vorrebbero anche da noi risposte ma, a parte fornire loro i soliti medicinali e vendere i gel igienizzanti che produciamo anche noi nel nostro laboratorio, non possiamo fare».

LE MASCHERINE

«I primi giorni in farmacia arrivava tanta gente. C'era chi chiedeva medicine, chi si confrontava con me e i miei colleghi per cercare di capire un po' di più cosa stesse realmente accadendo ma, soprattutto, cercavano mascherine protettive che sono andate bruciate in pochissimo tempo. Noi fin da subito ne abbiamo richieste altre ma per il momento non è arrivato nulla. Mi hanno assicurato che il carico dovrebbe essere a Feltre a momenti e che il camion sarebbe nella zona di Milano. A questo punto stento però a crederci, comunque sono fiduciosa. Da qualche giorno però, in farmacia non entra più nessuno. Tante telefonate ma pochissimi i clienti».

I GEL IGIENIZZANTI

«Di prodotti igienizzanti non siamo mai stati carenti. Abbiamo quelli di marca ma anche i gel di nostra produzione visto che noi da sempre abbiamo in attività anche un laboratorio galenico dove realizziamo una serie di preparati tra i quali appunto il detergi manii».

A.Tib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA