Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMABELLUNO «Abbiamo davanti un periodo nero. Non c'è specialità medica, in ambito ospedaliero, che non soffra. È necessario rendere la provincia attrattiva». Si dice preoccupato Stefano Capelli, presidente dell'Ordine dei medici chirurgi e odontoiatri di Belluno, riguardo a quanto sta accadendo in provincia. Alla carenza di psichiatri, ora si è aggiunta anche quella dei pediatri. E l'Ulss è costretta a chiamarli da fuori...