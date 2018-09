Chiusure festive dei centri commerciali Confesercenti: «Ossigeno per i piccoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDE DISTRIBUZIONEVENEZIA Il governo accelera sulla regolamentazione delle aperture festive della grande distribuzione e scatena il dibattito tra favorevoli e contrari anche in città. Se i centri commerciali si schierano a difesa del lavoro anche di domenica, le associazioni di categoria si dicono favorevoli a rivedere la liberalizzazione, così come Adico. In attesa che dopo domani approdino in Commissione Attività produttive della Camera le proposte di legge in merito, restano al momento aperte due domande. La prima: prevarrà la linea...